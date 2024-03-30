После нее предстоят четыре выходных дня. Это относится к людям, работающим по пятидневке.

После нее предстоят четыре выходных дня. Это относится к людям, работающим по пятидневке.

В Роструде напомнили о том, что в конце апреля трудящимся предстоит шестидневная рабочая неделя. Связана она с предстоящими майскими праздниками.

– Несмотря на то что в конце апреля нас ожидает шестидневная рабочая неделя, с 22 по 27 апреля включительно, после этого будет целых четыре выходных дня подряд (прим. – при пятидневной рабочей неделе), – сообщается в телеграм-канале Роструда.

Первым рабочим днем станет 2 мая.

Следующие четыре выходных дня предстоят с 9 по 12 мая.