Мужчина поверил, что по телефону с ним общаются госслужащие и сотрудники правоохранительных органов. А настоящим полицейским не поверил.

Мужчина поверил, что по телефону с ним общаются госслужащие и сотрудники правоохранительных органов. А настоящим полицейским не поверил.

Мошенники изобрели новый способ «заработка». Теперь они сообщают своим жертвам, что деньги с их счетов переводятся на Украину и под видом сотрудников банков или правоохранительных органов получают доступ к деньгам.

Одним из пострадавших стал на этой неделе 72-летний преподаватель вуза. Ему через «Телеграм» позвонил «высокопоставленный чиновник органа местного самоуправления». Он и сообщил об утечке персональных данных.

– В дальнейшем с педагогом (также через Telegram) общались неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, банковскими работниками, которые сообщили, что с его счета осуществлен перевод денежных средств на Украину и для «очищения» истории необходимо осуществить ряд действий, сохраняя строгую секретность, – сообщили в прокуратуре Омской области.

Преподаватель снял все свои сбережения, 7 млн рублей, и попытался через банкомат зачислить их на счета мошенников. При этом у него был шанс сохранить свои деньги: его заметили дежурившие у банкоматов полицейские и пояснили, что его пытаются обмануть. Увы, мужчина стражам порядка не поверил и отправил миллионы преступникам.

То, что он стал жертвой мошенников, преподаватель понял слишком поздно. В полиции возбудили уголовное дело, преступников ищут.