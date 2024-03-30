У омичей есть еще два дня – сегодня и завтра, чтобы посетить заведение.

У омичей есть еще два дня – сегодня и завтра, чтобы посетить заведение.

Семейное бистро под названием «Птичка», находящееся на улице Карла Либкнехта, закрывается. Владельцы сообщили, что скоро заведение откроется, но уже в новом формате.

– Мы благодарны вам за эти замечательные завтраки, уютные вечера, теплые посиделки во дворе вместе с нами. Нам нужно немного времени, и совсем скоро мы вернемся с обновленным форматом, – сообщается в паблике «Птички».

Бистро работает два последних дня – сегодня и завтра. Открылась «Птичка» 17 июля 2023 года и, как видим, не проработала и года.