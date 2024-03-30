Омск-Информ
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·Общество

Дату назвал губернатор Омской области Виталий Хоценко. Также в регионе начнут ремонтировать дороги.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил приступить на дорогах города и области к ямочному ремонту дорог и нанесению разметки, как только для этого установится благоприятная погода. Такие указания получили вице-губернатор Динар Курманов, областной Минтранс, мэр Омска Сергей Шелест и главы муниципальных районов.

– Важно все работы провести качественно, – отметил Хоценко.

Также глава региона дал поручение составить план субботников и назвал дату первого из них – он пройдет 20 апреля.

·Общество

Дату назвал губернатор Омской области Виталий Хоценко. Также в регионе начнут ремонтировать дороги.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил приступить на дорогах города и области к ямочному ремонту дорог и нанесению разметки, как только для этого установится благоприятная погода. Такие указания получили вице-губернатор Динар Курманов, областной Минтранс, мэр Омска Сергей Шелест и главы муниципальных районов.

– Важно все работы провести качественно, – отметил Хоценко.

Также глава региона дал поручение составить план субботников и назвал дату первого из них – он пройдет 20 апреля.