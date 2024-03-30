Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Ради этого юморист специально прилетел в Омск на один день, отменив концерт в Москве.

Перед сегодняшним матчем «Авангарда» и «Локомотива» пройдет автограф-сессия известного российского стендап-комика Евгения Чебаткова. Для этого он специально прилетел в Омск, отменив один из концертов, за что уже извинился перед зрителями в своем телеграм-канале.

Чебатков – давний поклонник хоккея, поэтому тематика мероприятия вряд ли покажется ему незнакомой.

Автограф-сессия пройдет в зоне «ЭКСПО» «G-Drive Арены». Начало в 15:10.

·Культура/Афиша

Ради этого юморист специально прилетел в Омск на один день, отменив концерт в Москве.

Перед сегодняшним матчем «Авангарда» и «Локомотива» пройдет автограф-сессия известного российского стендап-комика Евгения Чебаткова. Для этого он специально прилетел в Омск, отменив один из концертов, за что уже извинился перед зрителями в своем телеграм-канале.

Чебатков – давний поклонник хоккея, поэтому тематика мероприятия вряд ли покажется ему незнакомой.

Автограф-сессия пройдет в зоне «ЭКСПО» «G-Drive Арены». Начало в 15:10.