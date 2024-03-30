Экс-наставник сборной России утверждает, что омичи, в отличие от ярославцев, играют из последних сил.

Экс-наставник сборной России утверждает, что омичи, в отличие от ярославцев, играют из последних сил.

Заслуженный тренер страны и бывший наставник сборной России по хоккею Владимир Плющев дал свой прогноз на сегодняшний матч плей-офф между «Авангардом» и «Локомотивом», в котором решится судьба путевки следующий раунд Кубка Гагарина.

По мнению специалиста, фавориты сегодняшней встречи – гости.

– Почему? Так ведь «Локомотив» в этом Кубке Гагарина два матча подряд не проваливает. Да и в Омске «железнодорожники» выглядели не очень хорошо только в третьем периоде пятого матча. И волжане не позволят себе подобного у себя дома. Да и большого желания ехать на берег Иртыша у них еще раз точно нет. А омичи играют, по ощущениям, из последних сил. В общем, запас прочности у «Локомотива» есть, а вот у «Авангарда» с этим есть сложности, – сказал Плющев в комментарии «Чемпионату».

Эксперт считает, что «Авангард» продлил себе сезон только на один матч. Так ли это, узнаем уже сегодня.