Омск-Информ
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·Происшествия

В полиции организовали проверку по факту обращения жительницы города.
Омичи пожаловались на мужчину, который нападает на детей. Как рассказала жительница города, подобные случаи произошли на улице Малиновского и проспекте Менделеева в Советском округе.
– Сегодня было два нападения на детей. На одного ребенка с мамой возле садика и на мальчика из 4-го класса, одноклассника моего старшего сына! Слава богу, все обошлось. Пожалуйста, не отпускайте детей одних и сами будьте бдительны, – приводит слова омички Om1.ru.
В городской полиции подтвердили, что соответствующее заявление поступило от жительницы Советского округа. В настоящее время проводится проверка информации.
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·Происшествия

В полиции организовали проверку по факту обращения жительницы города.
Омичи пожаловались на мужчину, который нападает на детей. Как рассказала жительница города, подобные случаи произошли на улице Малиновского и проспекте Менделеева в Советском округе.
– Сегодня было два нападения на детей. На одного ребенка с мамой возле садика и на мальчика из 4-го класса, одноклассника моего старшего сына! Слава богу, все обошлось. Пожалуйста, не отпускайте детей одних и сами будьте бдительны, – приводит слова омички Om1.ru.
В городской полиции подтвердили, что соответствующее заявление поступило от жительницы Советского округа. В настоящее время проводится проверка информации.
1000