Омск-Информ
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·Общество

Согласно «Национальному экологическому рейтингу», подготовленному организацией «Зеленый патруль», Омская область заняла 80-е место из 85.
По итогам прошедшей зимы Омская область оказалась в конце экологического рейтинга регионов. Согласно «Национальному экологическому рейтингу», подготовленному организацией «Зеленый патруль», Омская область заняла 80-е место из 85.
При этом в рейтинге по итогам осени 2022 года и зимы 2023 года наш регион занимал в рейтинге последнее место.
Лидерами исследования стали Москва, ​Тамбовская область, ​Мурманская область, ​Республика Алтай и ​Кабардино-Балкарская Республика. В числе отстающих оказались Красноярский край, Челябинская область, Забайкальский край и​ Свердловская область.
·Общество

Согласно «Национальному экологическому рейтингу», подготовленному организацией «Зеленый патруль», Омская область заняла 80-е место из 85.
По итогам прошедшей зимы Омская область оказалась в конце экологического рейтинга регионов. Согласно «Национальному экологическому рейтингу», подготовленному организацией «Зеленый патруль», Омская область заняла 80-е место из 85.
При этом в рейтинге по итогам осени 2022 года и зимы 2023 года наш регион занимал в рейтинге последнее место.
Лидерами исследования стали Москва, ​Тамбовская область, ​Мурманская область, ​Республика Алтай и ​Кабардино-Балкарская Республика. В числе отстающих оказались Красноярский край, Челябинская область, Забайкальский край и​ Свердловская область.