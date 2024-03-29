Омск-Информ
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·Общество

Режим повышенной готовности планируют ввести из-за предстоящих подтоплений и пожаров.

В Омске прошло заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, главной темой которого стал пожароопасный период.

– Ввиду географических условий вопрос возникновения природных и ландшафтных пожаров у нас стоит остро, и важно быть максимально готовыми, чтобы обезопасить наших жителей. Поставил задачу главам районов обновить минерализированные полосы, которые с прошлого года должны быть не менее 20 метров, – отметил губернатор Виталий Хоценко.

На период возможных подтоплений и возникновения пожаров по всей территории области введут режим повышенной готовности.

·Общество

Режим повышенной готовности планируют ввести из-за предстоящих подтоплений и пожаров.

В Омске прошло заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, главной темой которого стал пожароопасный период.

– Ввиду географических условий вопрос возникновения природных и ландшафтных пожаров у нас стоит остро, и важно быть максимально готовыми, чтобы обезопасить наших жителей. Поставил задачу главам районов обновить минерализированные полосы, которые с прошлого года должны быть не менее 20 метров, – отметил губернатор Виталий Хоценко.

На период возможных подтоплений и возникновения пожаров по всей территории области введут режим повышенной готовности.