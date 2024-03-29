Большинство из них заключили договор с предприятием, что позволит получать стипендию.

Большинство из них заключили договор с предприятием, что позволит получать стипендию.

В муниципальном предприятии «Электрический транспорт» начали обучать новую группу омичей по специальности «водитель троллейбуса». В ней 13 мужчин и 7 женщин. Обучение бесплатное, а тем, кто заключил договор с предприятием, даже полагается стипендия, около 20 тыс. рублей.

– За последние три года обучение у нас прошли порядка 140 человек. Впервые мы будем выплачивать стипендию тем, кто заключил ученический договор с предприятием. В данной группе это сделали 17 человек из 20, – отметил директор МП «Электрический транспорт» Сергей Фролов.

Обучение длится около полугода. К выпускному водители должны знать устройство троллейбуса, правила дорожного движения, электробезопасности, оказания первой медицинской помощи и др. После успешной сдачи экзаменов всем гарантируют трудоустройство на предприятии.

Подать заявление на бесплатное обучение на водителя троллейбуса или трамвая может любой омич от 21 года. Основное требование – отсутствие медицинских противопоказаний. Наличие водительских прав необязательно.

Подробности можно узнать в отделе кадров предприятия: Красный Путь, 84, тел. 23-07-21.