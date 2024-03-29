На объекте установят новую конструкцию «Земля», а также скамейки, урны и светильники.

На объекте установят новую конструкцию «Земля», а также скамейки, урны и светильники.

Стало известно, как будет выглядеть территория у омского ТЮЗа после благоустройства, которое планируют завершить уже к концу сентября.

Омской компании «Сибдор» предстоит обновить плитку, провести озеленение, смонтировать водопровод, установить скамейки, урны, светильники и торшеры. Кроме того, на территории появится новый арт-объект «Земля» диаметром 3,5 метра.

Отметим, что ремонтные работы на объекте обойдутся в 200 млн рублей.