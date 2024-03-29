Часть денег он потратил на новую одежду, обувь, телефоны, украшения и алкоголь.

Часть денег он потратил на новую одежду, обувь, телефоны, украшения и алкоголь.

В полицию обратилась 39-летняя женщина – индивидуальный предприниматель. Она рассказала, что в выходной день неизвестные проникли в ее офис на улице 20 лет РККА и похитили сейф с наличными. Ущерб составил 1 342 500 рублей.

Следователи осмотрели место происшествия и обнаружили следы взлома входной двери. Они также просмотрели записи камер видеонаблюдения, которые запечатлели преступление. Работники офиса узнали вора – им оказался 38-летний грузчик фирмы.

Мужчину задержали в банном комплексе на Харьковской. Он рассказал, что поссорился с сожительницей и ушел в запой. Когда деньги закончились, он решил украсть их из сейфа организации, в которой работал около двух лет.

После кражи омич купил новую одежду, обувь, два телефона, часы, наушники, колонку, украшения и алкоголь, а также отправился развлекаться в банные комплексы.

Мужчину заключили под стражу до суда. Как сообщили в полиции, его также подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ранее омича судили за подобные преступления.