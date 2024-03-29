Машину с грузом развернули на границе. У водителя не оказалось обязательных документов.

Машину с грузом развернули на границе. У водителя не оказалось обязательных документов.

Вчера сотрудники Россельхознадзора на пропускном пункте «Черлакский» на границе Омской области и Казахстана задержали транспортное средство. Оно следовало из Омска в Усть-Каменогорск.

В машине перевозили 177 кг сыра, изготовленного по технологии «Черный рыцарь» компанией «Бест Чеместри» для ООО «Интерритейллогистик». Продукция сопровождалась товарно-транспортными документами, однако ветеринарных сопроводительных документов, необходимых для перемещения через границу, у водителя не было.

— Кроме того, специалистами Управления установлено, что предприятие-изготовитель ООО «Бест Чеместри» (Российская Федерация, г. Санкт-Петербург) не состоит в Реестре организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение товаров, перемещаемых с территории одного государства-члена ЕАЭС на территорию другого, — сообщили в ведомстве.

Сыр вернули туда, откуда он приехал. На перевозчика составили протокол.