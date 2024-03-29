Все дома планируют газифицировать в этом году. Об этом рассказал мэр города Сергей Шелест.

Все дома планируют газифицировать в этом году. Об этом рассказал мэр города Сергей Шелест.

В этом году в Омске газифицируют более 840 домов. На это местные власти выделили 178 млн рублей, сообщил мэр города Сергей Шелест.

– Жители частного сектора, использующие печное отопление, могут получить компенсацию до 212 тыс. рублей за установку газоиспользующего оборудования и разводку газопровода в границах земельного участка, – добавили в пресс-службе мэрии города.

Отметим, что Омск уже третий год участвует в федеральном проекте «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».