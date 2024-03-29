Жители Рябиновки пожаловались на местных подростков. По словам омичей, они терроризируют весь микрорайон. А на днях между мужчиной и одним из этих подростков произошла драка.

Жители Рябиновки пожаловались на местных подростков. По словам омичей, они терроризируют весь микрорайон. А на днях между мужчиной и одним из этих подростков произошла драка.

Омские полицейские разбираются в конфликте, который произошел между 16-летним подростком и 33-летним мужчиной в микрорайоне Рябиновка. Об инциденте рассказали местные жители в социальных сетях. По их словам, группа подростков избила омича из-за того, что он сделал им замечание по поводу их поведения.

– В микрорайоне Рябиновка произошел вопиющий случай. Подростки избили взрослого мужчину, который сделал им замечание по поводу их безобразного поведения на территории местного ТК. На протяжении нескольких лет местные дети и подростки терроризируют жителей микрорайона и работников местного торгового комплекса. Кражи, разбитые стекла, постоянные сборища в магазине. На замечания реагируют агрессивно, взрослых посылают матом. Но сегодня все перешло за грань, подростки избили мужчину с особой жестокостью за замечание в их адрес, – рассказали очевидцы конфликта.

На место сразу же выехали участковые уполномоченные и инспекторы по делам несовершеннолетних. Выяснилось, что подросток находился возле продуктового магазина в компании друзей. Двое из них шутливо боролись между собой. Внимание на это обратил проходящий мимо мужчина. Он решил вмешаться и прекратить, как ему показалось, агрессивное поведение молодых людей. На этой почве и возник конфликт. Омич схватил подростка за руку, но в ответ школьник ударил мужчину по телу и голове. После этого мужчина обратился в полицию с заявлением.

В отношении подростка полиция составила протокол по статье «Побои». Сейчас с семьей юного омича проводят профилактическую беседу. По имеющимся данным, девятиклассник воспитывается в благополучной семье, на учете в органах внутренних дел не состоял. Мама подростка также обратилась в полицию со встречным заявлением в отношении мужчины.