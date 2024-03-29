Одну из центральных улиц Читы отремонтирует известная омская компания «Стройсервис».

Одну из центральных улиц Читы отремонтирует известная омская компания «Стройсервис».

Компания «Стройсервис» омского бизнесмена Якова Вагнера выиграла аукцион на ремонт улицы Бабушкина в Чите, сообщает сайт chita.ru со ссылкой на портал госзакупок. Омские дорожники снизили стоимость контракта на 23 млн рублей – до 359,1 миллиона.

«Стройсервис» заменит старое асфальтовое покрытие на протяженности более 2 км, благоустроит обочины, заменит бордюры, установит дорожные знаки и нанесет разметку. Отмечается, что одну из центральных улиц Читы полностью перекрывать не будут. Работы по контракту должны закончить к 30 ноября.

Отметим, что «Стройсервис» ремонтировал много объектов в Омской области. Но периодически у заказчиков возникали нарекания на работу подрядчиков. Ранее омичи занимались реконструкцией улицы Бутина в Чите.