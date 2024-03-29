Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Одну из центральных улиц Читы отремонтирует известная омская компания «Стройсервис».

Компания «Стройсервис» омского бизнесмена Якова Вагнера выиграла аукцион на ремонт улицы Бабушкина в Чите, сообщает сайт chita.ru со ссылкой на портал госзакупок. Омские дорожники снизили стоимость контракта на 23 млн рублей – до 359,1 миллиона.

«Стройсервис» заменит старое асфальтовое покрытие на протяженности более 2 км, благоустроит обочины, заменит бордюры, установит дорожные знаки и нанесет разметку. Отмечается, что одну из центральных улиц Читы полностью перекрывать не будут. Работы по контракту должны закончить к 30 ноября.

Отметим, что «Стройсервис» ремонтировал много объектов в Омской области. Но периодически у заказчиков возникали нарекания на работу подрядчиков. Ранее омичи занимались реконструкцией улицы Бутина в Чите.

·Экономика/Бизнес

Одну из центральных улиц Читы отремонтирует известная омская компания «Стройсервис».

Компания «Стройсервис» омского бизнесмена Якова Вагнера выиграла аукцион на ремонт улицы Бабушкина в Чите, сообщает сайт chita.ru со ссылкой на портал госзакупок. Омские дорожники снизили стоимость контракта на 23 млн рублей – до 359,1 миллиона.

«Стройсервис» заменит старое асфальтовое покрытие на протяженности более 2 км, благоустроит обочины, заменит бордюры, установит дорожные знаки и нанесет разметку. Отмечается, что одну из центральных улиц Читы полностью перекрывать не будут. Работы по контракту должны закончить к 30 ноября.

Отметим, что «Стройсервис» ремонтировал много объектов в Омской области. Но периодически у заказчиков возникали нарекания на работу подрядчиков. Ранее омичи занимались реконструкцией улицы Бутина в Чите.