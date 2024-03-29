Омск-Информ
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·Общество

Современная гидродинамическая машина была куплена в Нижегородской области за 16 млн рублей. Она будет откачивать воду.

В Омск доставили новую гидродинамическую машину, которая будет откачивать воду и очищать ливневки. Ее стоимость составила 16 млн рублей. Об этом рассказал мэр города Сергей Шелест.

– Современная каналопромывочная машина стоимостью более 16 миллионов рублей приобретена в Нижегородской области в помощь управлению дорожного хозяйства и благоустройства в борьбе с паводком. Сегодня специалисты проводят техобслуживание, а уже завтра эта боевая единица дорожной техники отправится на улицы нашего города, – рассказал Шелест.

Отметим, что к паводку в городе начали готовиться в начале марта.

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·Общество

Современная гидродинамическая машина была куплена в Нижегородской области за 16 млн рублей. Она будет откачивать воду.

В Омск доставили новую гидродинамическую машину, которая будет откачивать воду и очищать ливневки. Ее стоимость составила 16 млн рублей. Об этом рассказал мэр города Сергей Шелест.

– Современная каналопромывочная машина стоимостью более 16 миллионов рублей приобретена в Нижегородской области в помощь управлению дорожного хозяйства и благоустройства в борьбе с паводком. Сегодня специалисты проводят техобслуживание, а уже завтра эта боевая единица дорожной техники отправится на улицы нашего города, – рассказал Шелест.

Отметим, что к паводку в городе начали готовиться в начале марта.

1342