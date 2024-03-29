Омск-Информ
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·Общество

Один из дней выпадает на воскресенье, поэтому кое-кто получит деньги раньше.
Омское отделение Социального фонда опубликовало график доставки пенсий и социальных выплат на апрель. Тем, кто обычно получает пенсию 21-го числа, ее зачислят 19-го, то есть в пятницу вместо воскресенья.
Остальным омичам выплаты будут производиться по графику:
  • 1-2 апреля – выплаты пенсий и пособий через подразделения Почты России;
  • 3 апреля – пособия на детей для неработающих родителей;
  • 4-5 апреля – выплаты на детей работающим родителям;
  • 5 апреля – ежемесячная выплата из средств маткапитала;
  • 9, 16, 19 апреля – зачисление пенсий и других выплат через банки.
·Общество

Один из дней выпадает на воскресенье, поэтому кое-кто получит деньги раньше.
Омское отделение Социального фонда опубликовало график доставки пенсий и социальных выплат на апрель. Тем, кто обычно получает пенсию 21-го числа, ее зачислят 19-го, то есть в пятницу вместо воскресенья.
Остальным омичам выплаты будут производиться по графику:
  • 1-2 апреля – выплаты пенсий и пособий через подразделения Почты России;
  • 3 апреля – пособия на детей для неработающих родителей;
  • 4-5 апреля – выплаты на детей работающим родителям;
  • 5 апреля – ежемесячная выплата из средств маткапитала;
  • 9, 16, 19 апреля – зачисление пенсий и других выплат через банки.