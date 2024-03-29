В наказание за это ему придется 240 часов трудиться на благо общества дворником или озеленителем.

В наказание за это ему придется 240 часов трудиться на благо общества дворником или озеленителем.

Знаменский суд вынес приговор местному жителю за квартирную кражу. В качестве наказания ему назначили 240 часов обязательных работ.

Как сообщили в суде, преступление произошло 10 октября прошлого года в деревне Киселево. Мужчина зашел на веранду чужого дома, руками вырвал металлический пробой двери, закрытой на навесной замок, и проник внутрь. В доме он залез в карман детского пиджака в гостиной и украл оттуда 1,5 тыс. рублей. С места преступления мужчина сбежал, а деньги потратил.

В суде он во всем признался и раскаялся. Приговор пока не вступил в законную силу. Его можно обжаловать.