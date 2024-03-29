В суде удалось доказать, что правоохранитель превысил свои должностные полномочия.

В суде удалось доказать, что правоохранитель превысил свои должностные полномочия.

Тюкалинский суд вынес приговор сотруднику ГИБДД за превышение должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Мужчину приговорили к 3,5 года колонии условно с испытательным сроком 2 года. Еще на 2 года ему запретили работать в полиции.

Преступление произошло в августе 2020 года в Крутинке. Инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД патрулировал улицы и заметил подростка на мотоцикле, который нарушал правила пользования аварийной сигнализацией.

Сотрудник ГИБДД решил остановить водителя и бросился за ним в погоню на служебном автомобиле. В одном из переулков полицейский совершил резкий поворот и преградил путь мотоциклисту. Парень врезался во внезапно возникший перед ним автомобиль и получил в аварии тяжелые травмы.

Отметим, что в суде сотрудник ГИБДД пояснил, что считает себя виновным только в нарушении ПДД. Приговор вступил в законную силу.