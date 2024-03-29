Несмотря на то что жалобы населения на вывоз мусора снижаются, остается актуальным ряд проблем, для решения которых нужно подключиться управляющим компаниям, муниципалитету и надзорным органам.

Несмотря на то что жалобы населения на вывоз мусора снижаются, остается актуальным ряд проблем, для решения которых нужно подключиться управляющим компаниям, муниципалитету и надзорным органам.

Региональный оператор по вывозу ТКО «Магнит» на заседании общественного совета рассказал об итогах 2023 года.

Так, было отмечено, что собираемость платежей сейчас составляет 92 %, а по состоянию на декабрь 2019 года, когда началась «мусорная» реформа, собираемость составляла 76 %.

В то же время за прошлый год было направлено свыше 1 тыс. исковых заявлений о взыскании задолженности с юридических лиц и предпринимателей на общую сумму 170 млн рублей, было предъявлено 62 тыс. судебных требований к физическим лицам.

Отмечено, что в прошлом году для транспортировки мусора задействовано более 220 единиц специальной современной техники. ТКО вывозят из 37 909 контейнеров, с 20 113 контейнерных площадок. Сейчас прорабатывается вопрос перехода мусоровывозящего транспорта на газ.

Жалобы на качество оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО постоянно снижаются. Но нередки ситуации, когда региональный оператор не может гарантировать бесперебойное оказание коммунальной услуги по независящим от него причинам.

Актуальным остается ряд вопросов. Это, в частности, оснащение частного сектора Омска и населенных пунктов районов области контейнерами для мусора. Не всегда чистят от снега проезды к контейнерным площадкам. Собственники не всегда убирают и содержат контейнерные площадки. На качество услуг также напрямую влияет ремонт и содержание дорог. Часто юридические лица подбрасывают свой мусор на чужие площадки. По-прежнему омичи сбрасывают на площадки для сбора ТКО строительный и древесный мусор. Также население не всегда обладает актуальной и достоверной информацией о зонах ответственности участников «мусорной» реформы.

Чтобы этих проблем не было, региональному оператору должны помогать управляющие компании, ТСЖ, надзорные органы и муниципалитет.

– Принятие своевременных мер по благоустройству территории частного сектора города и муниципальных районов, создание дополнительных точек сбора отходов, проведение ремонтных работ на дорогах и межквартальных проездах, а также выявление и наказание юридических лиц, занимающихся незаконным сбросом отходов, помогут существенно снизить количество ситуаций, которые могут нарушить права и законные интересы добросовестных потребителей и исполнителей коммунальной услуги по обращению с ТКО, – говорится в сообщении «Магнита».

Также стоит отметить, что в Омской области активно работают над развитием системы обращения с твердыми коммунальными отходами с целью достижения 100 % промышленной обработки к 2030 году. В частности, будут построены два новых комплекса по обращению с ТКО. Планируется, что эти объекты будут введены в эксплуатацию к 2026 году. Кроме того, строительство еще одного кластера позволит внедрить раздельный сбор отходов на территории всей Омской области.