Омичка нарушила правила и устроила ДТП, в котором серьезно пострадала пассажирка другой машины. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.

Омичка нарушила правила и устроила ДТП, в котором серьезно пострадала пассажирка другой машины. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.

В Омске будут судить 50-летнюю местную жительницу. Она обвиняется по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел в начале сентября прошлого года на Красноярском тракте. Женщина, находясь за рулем автомобиля «Джили-Атлас», нарушила ПДД. Из занимаемой полосы автоледи должна была ехать только направо, но решила продолжить движение прямо. В результате такого маневра она столкнулась с автомобилем «Тойота». Пассажирка этой иномарки получила тяжкий вред здоровью.

– Вину в совершении преступления водитель признала, пояснив, что торопилась на работу и свернула в правый ряд, поскольку в левом образовался затор, – добавили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд. Омичке грозит до двух лет лишения свободы.