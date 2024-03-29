Уже в апреле в городе заработает сервис аренды самокатов «Вуш». Для транспорта уже утвердили парковки.

Уже в апреле в городе заработает сервис аренды самокатов «Вуш». Для транспорта уже утвердили парковки.

В мэрии Омска рассказали, когда в городе начнется сезон проката электросамокатов. Так, на самокатах омичи смогут покататься уже в апреле. Всего в городе разместят 2200 самокатов. Как заверили в городской администрации, для них уже разработана и утверждена схема парковки.

– Департамент старается соблюсти интересы как сторонников, так и противников средств индивидуальной мобильности, учесть разумные пожелания сторон. Между ООО «Вуш» и мэрией подписано соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым места парковки самокатов предоставляются за плату, компания, в свою очередь, обязуется контролировать порядок размещения своих самокатов, – рассказал исполняющий обязанности директора департамента городской экономической политики Михаил Щелконогов.

Электросамокаты нельзя будет размещать в местах интенсивного пешеходного трафика, во время праздничных мероприятий, а также на остановках и в пяти метрах от них. Самокаты имеют индивидуальные номера и могут быть идентифицированы в случае нарушения ПДД.

Отметим, что впервые такой транспорт в Омске заработал в апреле 2022 года.