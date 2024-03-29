По словам родителей, кровля детского сада № 168 в Нефтяниках дала течь. Люди боятся повторения пожара, произошедшего из-за проводки.
Родители воспитанников детского сада № 168, который находится в Нефтяниках, бьют тревогу из-за протекающей крыши. Накануне соответствующий пост появился в одном из омских пабликов.
Автор сообщения говорит, что ситуация стала критичной, а из-за протекающей крыши появляются другие проблемы:
– Кровля сада дала огромную течь, вода льется с потолка на стены и мебель. Детей из групп, где стены и потолки залиты водой, перевели в группы соседние. Численность в группах достигает 45 человек, что является огромным нарушением, идет рост заболеваемости, не хватает кроватей и шкафчиков.
Также родители вспоминают пожар, который произошел в декабре 2022 года из-за неисправной проводки. Люди боятся, что ситуация повторится, и говорят, что дети под угрозой.