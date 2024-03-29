В расписании Омского аэропорта появилось много рейсов, которые наверняка порадуют пассажиров, которые хотят отдохнуть летом.

В расписании Омского аэропорта появилось много рейсов, которые наверняка порадуют пассажиров, которые хотят отдохнуть летом.

С 31 марта начнет действовать летнее расписание Омского аэропорта. Как всегда, весной и летом станет больше рейсов в Москву и Сочи, появится авиасообщение и с другими городами. В Омском аэропорту подробно рассказали об изменениях.

Так, в Москву омичи смогут летать 7 раз в день – ежедневные рейсы будут осуществлять авиакомпании «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии», «Победа». В Санкт-Петербург также можно будет летать ежедневно – в Северную столицу омичей доставят авиакомпании «Россия» и «Северный ветер».

Очень много рейсов будет в Сочи. Туда из Омска будут доставлять пассажиров авиакомпании «Якутия», «ИКАР», «Северный ветер», SmartAvia, NordStar, «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии».

Авиакомпания «Азимут» продолжит летать по направлению Омск – Уфа – Минеральные Воды. Также в Минводы омичей доставит авиакомпания Red Wings. Этим же перевозчиком можно будет слетать в Екатеринбург.

Авиакомпания S7 Airlines с мая наращивает частоту полетов в Новосибирск, а с июня будет летать в соседний город по три раза в день. Также остается в расписание ставший популярным рейс этой авиакомпании Омск – Иркутск.

Авиакомпания «Северный ветер» будет летать в Казань и в Махачкалу. Первый вылет в столицу Дагестана запланирован на 28 апреля. В Казань омичи могут полететь и с «ЮВТ Аэро». Эта же авиакомпания будет выполнять рейсы в Тобольск, Абакан, Самару и Горно-Алтайск.

Авиакомпания NordStar повезет омичей в Норильск, авиакомпании «Ямал» – в Салехард, Ноябрьск, Надым и Новый Уренгой, авиакомпания Utair – в Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, а «Якутия» – в Якутск.

Отметим, что многие региональные рейсы являются субсидированными.

Традиционно будут международные рейсы, как в ближнее, так и в дальнее зарубежье. В Астану каждый день летает авиакомпания Qazaq Air, в Баку по вторникам полетят самолеты IRAERO. В Ташкент и Наманган омичей доставит Uzbekistan Airways.

Из Омска также будут чартеры в турецкую Анталью авиакомпаний Turkish Airlines и Azur Air, а также в египетскую Хургаду. Туда омичей доставит Azur Air. В апреле также состоятся два рейса на Пхукет – эта полетная программа, стартовавшая в прошлом году, завершается.

В аэропорту отметили, что в летнем расписании, которое действует до 26 октября, возможны изменения.