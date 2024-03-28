Жители Советского округа решили снять видео, чтобы власти откачали талые воды на пересечении улицы Малиновского и проспекта Менделеева.

Жители Советского округа решили снять видео, чтобы власти откачали талые воды на пересечении улицы Малиновского и проспекта Менделеева.

В омских пабликах социальной сети «ВКонтакте» завирусится ролик, на котором запечатлен мужчина с надувной лодкой, стоящих у огромной лужи на пересечении улицы Малиновского и проспекта Менделеева. Неподалеку стоит оператор с камерой.

- Улица Малиновского. Достали лодки - спасибо властям за чудесную весну! - гласит подпись к посту в группе «Аварийный Омск».

Судя по всему, жители Советского округа снимали ролик, направленный на то, чтобы городские власти прислали на окраину Омска откачивающую технику и ликвидировали потоп. Чиновники уверяют, что снег с обочины дороги был вывезен.

- Снежные массы в зоне отвода дорог были вывезены. Талые воды поступают от жилых домов и гаражей. Водооткачивающая техника УДХБ на данном участке работает круглосуточно, - говорится в сообщении мэрии под постом с лодкой.

Добавим, что в Омске насчитывается более 200 мест, подверженных угрозе подтопления.