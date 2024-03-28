С 1 сентября лицам без билета на самолет будет запрещен вход в терминалы. Встречать и провожать пассажиров придется на улице.

С 1 сентября лицам без билета на самолет будет запрещен вход в терминалы. Встречать и провожать пассажиров придется на улице.

Международная ассоциация аэропортов, РСТ и Общероссийское объединение пассажиров обратились в федеральный Минтранс с просьбой не запрещать вход в аэропорты сопровождающим без билетов. Соответствующее постановление правительства РФ вступает в силу с 1 сентября.

В документе говорится, что при третьем уровне безопасности, который уже больше года действует в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга, лица без проездных документов не смогут попасть на территорию аэропорта. Из-за этих ограничений, сообщает «Коммерсант», станет невозможно провожать и встречать в терминале пассажиров. Как отмечает ассоциация аэропортов, это больнее всего ударит по пожилым людям, пассажирам с детьми, инвалидам, а также несопровождаемым детям. Всем им придется действовать самостоятельно.

Главный довод аэропортов против постановления экономический – потеря до 50 % неавиационных доходов из-за снижения продаж магазинов и кафе. Это, соответственно, приведет к снижению поступлений налогов и увеличению нагрузки на бюджет.

Омского аэропорта, где третий уровень безопасности не вводился, изменения, скорее всего, не коснутся.