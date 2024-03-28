Руководитель Знаменского района Сергей Максимов не является на заседания суда по уголовному делу, где он проходит обвиняемым. На кону должность.
Сегодня, 28 марта, стало очевидно, что история с конфликтом между главой Знаменского района Омской области Сергеем Максимовым и руководителем Знаменского сельского поселения Геннадием Андреевым близится к логическому завершению. Напомним, что 13 января 2023 года в ходе встречи с гражданами Максимов напал на Андреева, пострадавший оказался в больнице с сотрясением мозга и гипертоническим кризом.
Через некоторое время руководитель Знаменского района подал иск к редакции РИА «Омск-информ», оспаривая факт рукоприкладства. Но Куйбышевский суд посчитал доводы Сергея Максимова недостаточными и 17 сентября минувшего года оставил иск без удовлетворения. 8 ноября 2023-го Омский областной суд оставил решение первой инстанции без изменений. А сегодня судья судебной коллегии кассационной инстанции в Кемерово Татьяна Леонтьева в режиме ВКС в Куйбышевском суде поддержала своих омских коллег и вынесла вердикт: основания для удовлетворения требований главы Знаменского района отсутствуют.
– Гражданская коллегия кассационной инстанции оставила в силе определение Омского областного суда, а также решение Куйбышевского суда по иску Сергея Максимова. Судья Татьяна Леонтьева сделала совершенно правильные выводы, что показания свидетелей со стороны ответчика согласуются между собой и дополняют друг друга, объективно отражая картину происшедшего. А к показаниям свидетеля бывшего первого заместителя главы Заменского района Дмитрия Лыжина в пользу истца суд отнесся критически. Потому и было вынесено такое решение, – заявил юрист Даниил Ельцов, защищавший интересы «Омск-информа».
Параллельно с этим в финальную фазу вступило судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Сергея Максимова по части 1 статьи 115 УК РФ «Причинение легкого вреда здоровью». В ходе предыдущих заседаний в судебном участке № 5 Знаменского района мировой судья Наталья Замятина допросила многочисленных свидетелей нападения. Осталось заслушать последнее слово Сергея Максимова и начать прения сторон. Однако процесс тормозится из-за отсутствия главы Знаменского района. Сначала он не являлся в суд, а потом и вовсе уехал в командировку в Белоруссию (на фото – четвертый слева). Сергей Максимов замечен в составе делегации с участием первых лиц города и области.
Такое положение дел не устраивает прокуратуру. На следующем заседании, которое должно состояться 4 апреля, представители надзорного ведомства намерены выйти с ходатайством с требованием наложения подписки о невыезде.
Судя по всему, глава Знаменского района тянет время до 13 января 2025 года, чтобы истек срок давности по его уголовному делу и все обвинения были сняты. Санкция статьи УК, по которой проходит Сергей Максимов, предполагает несколько видов наказаний. Но обвинение просит наложения штрафа (до 40 тыс. рублей или в размере зарплаты). Гораздо болезненнее другая потеря: после вынесения обвинительного приговора глава Знаменского района гарантированно уйдет в отставку.
Выяснить у самоего Сергея Максимова, почему он отсутствовал на судебных заседаниях, не получилось. Глава района не ответил на звонок обозревателя РИА «Омск-информ». Возможно, чиновник продолжает путешествовать по Белоруссии.
В свою очередь глава Знаменского сельского поселения Геннадий Андреев (на фото выше) сообщил, что обратился к президенту России с просьбой разобраться в этой ситуации. 20 марта чиновник получил ответ, что его письмо передано в Генпрокуратуру РФ для дальнейших разбирательств.