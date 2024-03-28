Руководитель Знаменского района Сергей Максимов не является на заседания суда по уголовному делу, где он проходит обвиняемым. На кону должность.

Руководитель Знаменского района Сергей Максимов не является на заседания суда по уголовному делу, где он проходит обвиняемым. На кону должность.

Сегодня, 28 марта, стало очевидно, что история с конфликтом между главой Знаменского района Омской области Сергеем Максимовым и руководителем Знаменского сельского поселения Геннадием Андреевым близится к логическому завершению. Напомним, что 13 января 2023 года в ходе встречи с гражданами Максимов напал на Андреева, пострадавший оказался в больнице с сотрясением мозга и гипертоническим кризом.

Через некоторое время руководитель Знаменского района подал иск к редакции РИА «Омск-информ», оспаривая факт рукоприкладства. Но Куйбышевский суд посчитал доводы Сергея Максимова недостаточными и 17 сентября минувшего года оставил иск без удовлетворения. 8 ноября 2023-го Омский областной суд оставил решение первой инстанции без изменений. А сегодня судья судебной коллегии кассационной инстанции в Кемерово Татьяна Леонтьева в режиме ВКС в Куйбышевском суде поддержала своих омских коллег и вынесла вердикт: основания для удовлетворения требований главы Знаменского района отсутствуют.

– Гражданская коллегия кассационной инстанции оставила в силе определение Омского областного суда, а также решение Куйбышевского суда по иску Сергея Максимова. Судья Татьяна Леонтьева сделала совершенно правильные выводы, что показания свидетелей со стороны ответчика согласуются между собой и дополняют друг друга, объективно отражая картину происшедшего. А к показаниям свидетеля бывшего первого заместителя главы Заменского района Дмитрия Лыжина в пользу истца суд отнесся критически. Потому и было вынесено такое решение, – заявил юрист Даниил Ельцов, защищавший интересы «Омск-информа».

Параллельно с этим в финальную фазу вступило судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Сергея Максимова по части 1 статьи 115 УК РФ «Причинение легкого вреда здоровью». В ходе предыдущих заседаний в судебном участке № 5 Знаменского района мировой судья Наталья Замятина допросила многочисленных свидетелей нападения. Осталось заслушать последнее слово Сергея Максимова и начать прения сторон. Однако процесс тормозится из-за отсутствия главы Знаменского района. Сначала он не являлся в суд, а потом и вовсе уехал в командировку в Белоруссию (на фото – четвертый слева). Сергей Максимов замечен в составе делегации с участием первых лиц города и области.

Такое положение дел не устраивает прокуратуру. На следующем заседании, которое должно состояться 4 апреля, представители надзорного ведомства намерены выйти с ходатайством с требованием наложения подписки о невыезде.

Судя по всему, глава Знаменского района тянет время до 13 января 2025 года, чтобы истек срок давности по его уголовному делу и все обвинения были сняты. Санкция статьи УК, по которой проходит Сергей Максимов, предполагает несколько видов наказаний. Но обвинение просит наложения штрафа (до 40 тыс. рублей или в размере зарплаты). Гораздо болезненнее другая потеря: после вынесения обвинительного приговора глава Знаменского района гарантированно уйдет в отставку.

Выяснить у самоего Сергея Максимова, почему он отсутствовал на судебных заседаниях, не получилось. Глава района не ответил на звонок обозревателя РИА «Омск-информ». Возможно, чиновник продолжает путешествовать по Белоруссии.

В свою очередь глава Знаменского сельского поселения Геннадий Андреев (на фото выше) сообщил, что обратился к президенту России с просьбой разобраться в этой ситуации. 20 марта чиновник получил ответ, что его письмо передано в Генпрокуратуру РФ для дальнейших разбирательств.