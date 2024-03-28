Правила зимнего содержания территорий нарушают и управляющие компании, и представители бизнеса. Штрафы до 40 тысяч им не страшны.

Правила зимнего содержания территорий нарушают и управляющие компании, и представители бизнеса. Штрафы до 40 тысяч им не страшны.

Хозяйствующие субъекты – управляющие компании и представители бизнеса – получили около 700 предписаний за нарушение правил зимнего содержания территорий, сообщили в мэрии Омска. Жилищники и предприниматели не хотят убирать и вывозить снег, колоть лед и сбивать сосульки.

– На исполнение предписания у хозяйствующих субъектов есть достаточное количество времени, обычно это от трех до десяти дней, – пояснил сотрудник департамента контроля городской администрации Владислав Четверук. – Однако далеко не все их исполняют. В таких случаях составляются протоколы по статье 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. И уже в суде принимается решение о наложении штрафов на организацию. До 40 тысяч рублей.

Как пояснили в департаменте контроля, управляющие компании обязаны чистить крыши, подходы к подъездам, дворовые проезды и тротуары. Наледь с тротуаров, сброшенный снег с крыш подлежат вывозу на снежные свалки.

Что касается представителей бизнеса, то согласно Правилам благоустройства собственники или иные законные владельцы зданий, строений, земельных участков должны содержать и убирать прилегающие территории. Если фирма размещена на первом этаже многоквартирного дома, то обязанность по содержанию прилегающей территории возлагается на управляющую компанию.