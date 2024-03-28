На семинаре для сотрудников Агентства развития и инвестиций Омской области специалисты водоканала ответили на самые животрепещущие вопросы.

На семинаре для сотрудников Агентства развития и инвестиций Омской области специалисты водоканала ответили на самые животрепещущие вопросы.

Начальник отдела подключения новых абонентов омского водоканала Евгения Гарас провела семинар для сотрудников Агентства развития и инвестиций Омской области на тему «Порядок подключения к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения». Образовательное мероприятие организовали для улучшения позиций Омской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ по показателю «Эффективность процедур по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения».

- Как гарантирующая организация услуг водоснабжения и водоотведения ежегодно мы строим сети для подключения новых абонентов. За 2020-2023 таких работ выполнено на общую сумму 240 млн рублей, - прокомментировал генеральный директор омского водоканала Павел Козлов.

Евгения Гарас разъяснила сотрудникам Агентства алгоритм и сроки подключения к сетям водоснабжения и водоотведения. Рассказала, что размер платы за подключение рассчитывается исходя из установленных тарифов, с учетом величины подключаемой нагрузки и расстояния от точки подключения объекта заявителя. Для крупных объектов, нагрузка которых превышает 250 кубометров в сутки, плата за подключение утверждается РЭК Омской области индивидуально. Для иных объектов, подключаемая нагрузка которых менее 250 кубометров в сутки, плата за подключение определяется на основании установленных тарифов на подключение.

В ходе семинара специалисты Агентства задали интересующие их вопросы и обсудили возможные варианты взаимодействия с омским водоканалом.

- Благодарим коллег из омского водоканала за проведенный семинар. Их опыт помог разобраться детально в процедуре подключения к сетям водоснабжения и водоотведения. Полученные знания помогут специалистам эффективно сопровождать инвестиционные проекты на территории Омской области, - поделилась первый заместитель генерального директора Агентства развития и инвестиций Омской области Галина Гончарова.

Основные этапы процесса подключения к сетям водоснабжения и водоотведения:

1. Заключение договора о подключении к сетям водоснабжения и водоотведения.

2. Внесение платы за подключение согласно условиям договора.

3. Выполнение мероприятий по договору (подготовка проектной документации, выполнение строительно-монтажных работ, промывка и дезинфекция нового водопровода).

4. Освидетельствование коммуникаций сотрудниками водоканала, подключение нового трубопровода в существующие сети, монтаж и ввод в эксплуатацию прибора учета (счетчика воды).Оформление акта о подключении.

5. Заключение договора холодного водоснабжения и водоотведения.

Ознакомиться с порядком подключения к сетям также можно на сайте в разделе «Подключение к системам водоснабжения и водоотведения», здесь же через личный кабинет можно направить заявление и пакет документов.