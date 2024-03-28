Омск-Информ
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·Общество

Средства потратят на покупку станций очистки воды и запасных источников электроснабжения.
Региональное правительство решило выделить муниципалитетам 78 млн рублей на реализацию госпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики Омской области». Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко.
Около 44 млн рублей будут направлены на закупку и установку 8 станций очистки воды для Тевризского, Саргатского и Омского района. Еще 34 млн рублей потратят на 18 запасных источников электроснабжения. Их установят в 11 районах. Оборудование позволит обеспечить бесперебойную работу комплекса ЖКХ во время отопительного периода.
·Общество

Средства потратят на покупку станций очистки воды и запасных источников электроснабжения.
Региональное правительство решило выделить муниципалитетам 78 млн рублей на реализацию госпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики Омской области». Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко.
Около 44 млн рублей будут направлены на закупку и установку 8 станций очистки воды для Тевризского, Саргатского и Омского района. Еще 34 млн рублей потратят на 18 запасных источников электроснабжения. Их установят в 11 районах. Оборудование позволит обеспечить бесперебойную работу комплекса ЖКХ во время отопительного периода.