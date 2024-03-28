Длительность использования приложений российского каршеринга в 2023 году выросла на 43%. Лидирует по этому показателю сервис BelkaCar, продемонстрировавший троекратный рост за год.

Длительность использования приложений российского каршеринга в 2023 году выросла на 43%. Лидирует по этому показателю сервис BelkaCar, продемонстрировавший троекратный рост за год.

Аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов выяснили, что в 2023 году россияне потратили на каршеринговые сервисы на 43 % больше минут*, чем годом ранее. Также более чем на четверть выросла средняя длительность их использования (+28 %). Заметнее всего среднее время использования увеличилось у приложений BelkaCar (+350 %), «Делимобиль» (+307 %), а также «Яндекс Драйва» (+156 %). При подсчетах учитывалось всё время активного использования приложения абонентами.

В то же время аудитория сервисов по аренде автомобилей выросла на 14 %. Самый активный рост по числу пользователей в 2023 году продемонстрировал «Яндекс Драйв» — за год его аудитория увеличилась на 56 %. Также существенно выросло количество пользователей «РентРайд», работающего по модели peer-to-peer (+47 %), и BelkaCar (+40 %).

Около половины пользователей каршеринга — это абоненты в возрасте 26-35 лет (48 %). Однако в 2023 году существенный рост показала взрослая аудитория — пользователей 46+ лет стало больше на 22 %. Самая молодая аудитория оказалась у сервиса MaturCar (23 % их пользователей моложе 26 лет), а самая взрослая — у «Яндекс Драйва» (22 % абонентов старше 46 лет).

Большинство пользователей каршеринговых сервисов — мужчины (72 % аудитории). Однако именно женская аудитория обеспечила основной прирост интернет-трафика таких приложений в 2023 году (+16 %).

В 2023 году дольше всего приложениями для каршеринга в среднем пользовались абоненты из Сочи, Салехарда, Улан-Удэ и Чебоксар. Больше всего гигабайт в среднем тратили пользователи из Чебоксар, Элисты, Смоленска, Тамбова и Саранска.

В пресс-службе МегаФона подтвердили, что омичи, путешествуя по стране, стали проводить больше времени на сервисах каршеринга – рост в 2023 году составил 77 % по сравнению с предыдущим периодом. Трафик начинает увеличиваться с мая.

Чаще всего жители региона интересуются арендой автомобилей в поездках по Москве, Сочи и Санкт-Петербургу. Наиболее популярное приложение у абонентов из Омской области – «Ситидрайв».

ПАО «МегаФон»