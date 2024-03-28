Здание 1953 года постройки было признано аварийным еще в 2018 году, однако до сих пор его так и не расселили.

Здание 1953 года постройки было признано аварийным еще в 2018 году, однако до сих пор его так и не расселили.

Следственный комитет по Омской области заинтересовался аварийным состоянием двухэтажного дома № 12 в Комбинатском переулке. Здание 1953 года постройки было признано аварийным еще в 2018 году, однако до сих пор его так и не расселили.

Последнее время из-за таяния снега крыша дома начала протекать. Жильцы аварийной двухэтажки боятся, что потолочные перекрытия могут рухнуть в любой момент.

В настоящее время по этому факту проводится проверка. Действиям ответственных лиц дадут правовую оценку.