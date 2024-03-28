Омск-Информ
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·Общество

Многоквартирные двухэтажки в деревне начали разрушаться, а местные власти бездействуют.
Прокуратура провела проверку и выявила нарушения жилищного законодательства в Нововаршавском районе. В деревне Бобринке на улице Ленина нашли многоквартирные дома с признаками аварийности
– Несмотря на наличие в домах квартир, находящихся в муниципальной собственности, районная администрация не принимает должных мер по их содержанию, а также по признанию жилых помещений непригодными для проживания, – сообщили в ведомстве.
Устранять нарушения чиновники не спешили, поэтому сотрудникам прокуратуры пришлось обратиться в суд. Суд в полном объеме удовлетворил заявленные требования. Исполнение проконтролирует прокуратура.
·Общество

Многоквартирные двухэтажки в деревне начали разрушаться, а местные власти бездействуют.
Прокуратура провела проверку и выявила нарушения жилищного законодательства в Нововаршавском районе. В деревне Бобринке на улице Ленина нашли многоквартирные дома с признаками аварийности
– Несмотря на наличие в домах квартир, находящихся в муниципальной собственности, районная администрация не принимает должных мер по их содержанию, а также по признанию жилых помещений непригодными для проживания, – сообщили в ведомстве.
Устранять нарушения чиновники не спешили, поэтому сотрудникам прокуратуры пришлось обратиться в суд. Суд в полном объеме удовлетворил заявленные требования. Исполнение проконтролирует прокуратура.