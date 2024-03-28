В УДХБ отметили, что работы по ремонту дорог в городе начались еще месяц назад.

В УДХБ отметили, что работы по ремонту дорог в городе начались еще месяц назад.

В Омске продолжают проводить ямочный ремонт дорог. Особое внимание работники УДХБ уделяют тем участкам, где после схода снега образовались ямы. В ведомстве отметили, что работы по ремонту дорог в городе начались еще месяц назад. Но проводились они инертными материалами или холодным асфальтом.

В настоящее время ремонт проводят горячим асфальтом, который производит запущенный накануне асфальтобетонный завод. Ночью работы прошли на улицах Машиностроительная, 5-я Кировская, Заозерная, 10 лет Октября, Куйбышева и Кирова.

Сначала дорожники откачивают воду и убирают снег с дорог, просушивают поврежденные места, а затем уже начинают заделывать дыры. Все работы проводятся ночью, чтобы не мешать движению.