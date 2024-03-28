Пожилая омичка стала очередной жертвой жуликов. Она хотела найти дополнительный заработок, но вместо этого потеряла 2 млн рублей.

Пожилая омичка стала очередной жертвой жуликов. Она хотела найти дополнительный заработок, но вместо этого потеряла 2 млн рублей.

В отдел полиции № 4 обратилась 65-летняя омичка, которая рассказала, что стала жертвой мошенников и потеряла за 9 дней 2 млн рублей.

Пенсионерка увидела в интернете объявление о дополнительном заработке и оставила свой телефон. В течение часа ей позвонил «специалист», который рассказал, что занимается продвижением инвестиций на фондовом рынке и сам неплохо зарабатывает. Женщине он предложил вложить деньги на выгодную площадку по продаже меди и золота. Вскоре омичке позвонили еще несколько человек. Они представились ее кураторами и рекомендовали вкладывать как можно больше денег, потому что это поможет увеличить прибыль.

Пенсионерка послушала жуликов, скачала специальные приложения и пополнила «брокерский счет» из личных сбережений – более 1,5 млн рублей. Она увидела, что ее доход увеличился и составляет 23 тыс. долларов.

– Омичка поверила в реальность обещанного пассивного заработка и оформила кредит в банке на 350 тыс. рублей. Еще 52 тыс. рублей пожилая женщина заняла у знакомых и родственников, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

После этого пенсионерке позвонил «специалист» финансовой платформы и сообщил об ошибке при транзакции. Счет пришлось заблокировать, а для восстановления его доступа нужно еще 700 тыс. рублей. Тогда омичка поняла, что ее обманули.

По факту произошедшего стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».