Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Пожилая омичка стала очередной жертвой жуликов. Она хотела найти дополнительный заработок, но вместо этого потеряла 2 млн рублей.

В отдел полиции № 4 обратилась 65-летняя омичка, которая рассказала, что стала жертвой мошенников и потеряла за 9 дней 2 млн рублей.

Пенсионерка увидела в интернете объявление о дополнительном заработке и оставила свой телефон. В течение часа ей позвонил «специалист», который рассказал, что занимается продвижением инвестиций на фондовом рынке и сам неплохо зарабатывает. Женщине он предложил вложить деньги на выгодную площадку по продаже меди и золота. Вскоре омичке позвонили еще несколько человек. Они представились ее кураторами и рекомендовали вкладывать как можно больше денег, потому что это поможет увеличить прибыль.

Пенсионерка послушала жуликов, скачала специальные приложения и пополнила «брокерский счет» из личных сбережений – более 1,5 млн рублей. Она увидела, что ее доход увеличился и составляет 23 тыс. долларов.

– Омичка поверила в реальность обещанного пассивного заработка и оформила кредит в банке на 350 тыс. рублей. Еще 52 тыс. рублей пожилая женщина заняла у знакомых и родственников, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

После этого пенсионерке позвонил «специалист» финансовой платформы и сообщил об ошибке при транзакции. Счет пришлось заблокировать, а для восстановления его доступа нужно еще 700 тыс. рублей. Тогда омичка поняла, что ее обманули.

По факту произошедшего стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

·Происшествия

Пожилая омичка стала очередной жертвой жуликов. Она хотела найти дополнительный заработок, но вместо этого потеряла 2 млн рублей.

В отдел полиции № 4 обратилась 65-летняя омичка, которая рассказала, что стала жертвой мошенников и потеряла за 9 дней 2 млн рублей.

Пенсионерка увидела в интернете объявление о дополнительном заработке и оставила свой телефон. В течение часа ей позвонил «специалист», который рассказал, что занимается продвижением инвестиций на фондовом рынке и сам неплохо зарабатывает. Женщине он предложил вложить деньги на выгодную площадку по продаже меди и золота. Вскоре омичке позвонили еще несколько человек. Они представились ее кураторами и рекомендовали вкладывать как можно больше денег, потому что это поможет увеличить прибыль.

Пенсионерка послушала жуликов, скачала специальные приложения и пополнила «брокерский счет» из личных сбережений – более 1,5 млн рублей. Она увидела, что ее доход увеличился и составляет 23 тыс. долларов.

– Омичка поверила в реальность обещанного пассивного заработка и оформила кредит в банке на 350 тыс. рублей. Еще 52 тыс. рублей пожилая женщина заняла у знакомых и родственников, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

После этого пенсионерке позвонил «специалист» финансовой платформы и сообщил об ошибке при транзакции. Счет пришлось заблокировать, а для восстановления его доступа нужно еще 700 тыс. рублей. Тогда омичка поняла, что ее обманули.

По факту произошедшего стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».