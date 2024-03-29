Обновленная версия популярного автомобиля приурочена к 18-летию присутствия бренда CHERY в России. Машины серии TIGGO 4 выбрали уже почти 80 тысяч россиян.

Обновленная версия популярного автомобиля приурочена к 18-летию присутствия бренда CHERY в России. Машины серии TIGGO 4 выбрали уже почти 80 тысяч россиян.

Автомобильная компания CHERY отметила 18-летие своего присутствия в России и презентовала обновленную версию популярного кроссовера TIGGO 4 PRO. Новый автомобиль получил символическое название – TIGGO 4 PRO 18 years edition и уже доступен у официального дилера «CHERY БАРС».

За 18 лет присутствия на российском рынке марка CHERY обрела более 500 000 семей, которые сделали выбор в пользу автомобиля бренда, сформировала самую крупную дилерскую сеть среди иностранных производителей, а также добилась лидирующих позиций по продажам по итогам 2023 года.

Выбор модели для ознаменования важной даты, пояснили в компании, был обусловлен завершением одного из этапов по технологическому оснащению модельного ряда бренда в России. Теперь в каждом автомобиле CHERY на российском рынке есть: сдвоенные экраны, круговой обзор, Apple CarPlay/Android Auto, пакет ассистентов и помощников ADAS, полный «зимний» пакет, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка и атмосферная подсветка.

– Автомобиль серии TIGGO 4 начал свою историю в России с февраля 2019 года. За это время его приобрели более 78 000 россиянин, – отмечает директор бренда CHERY в России Сергей Садовенко. – Молодые люди выбирают его за яркий внешний вид и технологичные возможности, а также представители старшего поколения – за надежность и комфорт. Его технологическое оснащение соответствует автомобилям среднеразмерных и полноразмерных сегментов.

TIGGO 4 PRO 18 years edition – это модный смарт-кроссовер с узнаваемым технологическим стилем и характером. Дизайн автомобиля имеет выразительные линии, которые придают ему яркий и динамичный вид. Он создан для людей, которые не представляют себя без взаимодействия с персональными устройствами и ведут активный образ жизни. При этом новый автомобиль просторный и вместительный, в нем целых 34 отделения для хранения вещей и различных мелочей. На его заднем ряду с комфортом разместятся до трех взрослых пассажиров. Новый кроссовер представлен в пяти комплектациях: Action MT, Action, Family, Style и Ultimate.

Менеджеры дилерского центра «CHERY БАРС» помогут с выбором машины и подберут нужную комплектацию. Купить новый автомобиль CHERY с максимальной выгодой можно по программе Trade-in. Для клиентов автоцентра действуют индивидуальные условия обмена. Автохолдинг «БАРС» сделает все, чтобы вы получили удовольствие от выбора автомобиля.

На сайте «CHERY БАРС» можно записаться на тест-драйв автомобиля и даже купить его онлайн.

Продажи TIGGO 4 PRO 18 years edition стартовали 1 марта. В Омске его можно приобрести у официального дилера «CHERY БАРС» (улица Волгоградская, 61/1. Телефон 405-405).

ООО «БАРС-Азия». Реклама