Учебные проверки коснулись гимназии № 43 и лицея «Бизнес и информационные технологии».
Сразу в двух омских школах прошла учебная эвакуация. Проверки коснулись гимназии № 43 и лицея «Бизнес и информационные технологии».
– Школы продемонстрировали хорошую подготовку при проведении учебной тренировки. В ходе эвакуации персонал организаций отработал алгоритм действий по сигналу пожарной тревоги и оперативно организовал выход людей из потенциально опасных помещений. Сотрудники, назначенные ответственными по этажам, без промедления осуществили осмотр кабинетов и доложили руководителю о том, что никто не остался в здании, – рассказала сотрудник отдела обеспечения первичных мер пожарной безопасности управления по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности Мария Туркина.
Сразу же после начала эвакуации системы противопожарной защиты, работающие в школах, передали сигнал о возгорании в МЧС. Оба учебных заведения прошли проверку успешно.