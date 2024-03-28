Омск-Информ
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·Происшествия

По предварительным данным, причиной возгорания стал обогреватель.
Вчера около 21:00 в селе Ивановка Калачинского района произошел пожар в частном доме. Погибли 37-летняя женщина и ее 39-летний сожитель. 
– По предварительным данным, очаг возгорания находился в кухне, в месте, где был установлен самодельный электрический обогреватель. Предварительная причина возгорания – неисправность электроприбора. Причиной смерти людей стало острое отравление продуктами горения, – сообщает Следственный комитет.
Сотрудники ведомства продолжают проверку. Ее проведение контролирует прокуратура. В ведомстве добавили, что оба погибшие нигде не работали и ранее были судимы. Мужчина состоял под административным надзором органов полиции.
·Происшествия

По предварительным данным, причиной возгорания стал обогреватель.
Вчера около 21:00 в селе Ивановка Калачинского района произошел пожар в частном доме. Погибли 37-летняя женщина и ее 39-летний сожитель. 
– По предварительным данным, очаг возгорания находился в кухне, в месте, где был установлен самодельный электрический обогреватель. Предварительная причина возгорания – неисправность электроприбора. Причиной смерти людей стало острое отравление продуктами горения, – сообщает Следственный комитет.
Сотрудники ведомства продолжают проверку. Ее проведение контролирует прокуратура. В ведомстве добавили, что оба погибшие нигде не работали и ранее были судимы. Мужчина состоял под административным надзором органов полиции.