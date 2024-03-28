Сделать это сотрудников районной администрации обязали уже два суда.

Сделать это сотрудников районной администрации обязали уже два суда.

Прокуратура Большеуковского района выявила нарушения прав жителей села Чернецовка на получение коммунальных услуг. В населенном пункте, где проживает 139 человек, отсутствует централизованное холодное водоснабжение. Есть только частные колонки и колодцы.

Районная администрация не принимала мер к обеспечению водоснабжения. Прокуратура внесла чиновникам представление, но это тоже не помогло. Прокурор обратился в суд.

Суд удовлетворил иск, обязал администрацию провести водоснабжение или организовать подвоз питьевой воды. Чиновники попытались оспорить решение в Омском областном суде, но он оставил решение без изменения.