Суд вынес парням, обманывавшим пенсионеров, суровое наказание.

Суд вынес парням, обманывавшим пенсионеров, суровое наказание.

Калачинский городской суд рассмотрел уголовное дело двух местных жителей, 18 и 19 лет. Они обвинялись в мошенничестве.

Молодые люди стали участниками группировки, которая похищала деньги у пенсионеров. Мошенники звонили пожилым людям и сообщали об их родственниках, которые якобы попали в ДТП. Для помощи близким от пенсионеров требовали деньги. Таким образом, в мае прошлого года парни похитили у 9 пенсионеров 1,1 млн рублей.

– Осужденные выполняли функцию курьера, забирали у встревоженных пожилых граждан их накопления и переводили деньги на указанные сообщниками счета, оставляя себе небольшой процент, – отметили в прокуратуре.

Суд приговорил 18-летнего молодого человека к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима, 19-летний парень отправится в колонию строгого режима на 11 лет. Также суд удовлетворил требования потерпевших о возмещении материального ущерба.