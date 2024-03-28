Чтобы автомобиль не продали с молотка, его владелец за два дня нашел деньги и погасил задолженность.

Чтобы автомобиль не продали с молотка, его владелец за два дня нашел деньги и погасил задолженность.

Как сообщают судебные приставы, суд обязал 47-летнего омича платить алименты на своего сына. Однако мужчина этого не делал. Более того, надеясь избежать взысканий, он оформил статус самозанятого с доходом ниже прожиточного минимума.

Судебный пристав-исполнитель перерассчитал задолженность исходя из размера среднероссийской заработной платы. В результате у омича образовался долг по алиментам – 415 тыс. рублей.

Несмотря на предупреждения, мужчина оплачивать задолженность не стремился. Тогда приставы наложили арест на его автомобиль Nissan Bluebird 2000 года выпуска.

Чтобы вернуть машину, мужчина уже через два дня погасил задолженность по алиментам.