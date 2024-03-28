Но среди этих счастливчиков не только представители рабочих профессий.

Но среди этих счастливчиков не только представители рабочих профессий.

Онлайн-ресурс поиска работы hh.ru проанализировал свыше 5 тыс. вакансий, где предлагаются зарплаты от 100 тыс. рублей и выше. Чаще всего работодатели готовы в таком размере оплачивать труд водителей – 20 % от подобных вакансий. Могут рассчитывать на такой доход машинисты, менеджеры по продажам и работе с клиентами, курьеры. Правда, доля предложений для них гораздо меньше.

Среди отраслей самыми прибыльными для сотрудников назвали строительство и перевозки.

– На долю вахтовых вакансий в марте приходится 37 % от всех предложений с зарплатой от 100 тысяч рублей и выше в регионе, – сообщили в hh.ru.

В феврале, по данным компании, в Омской области средняя предлагаемая зарплата чуть превышала ожидаемую – 50,2 тыс. рублей против 50 тыс. рублей.