Им собираются заменить уже устаревшее советское оборудование.

Им собираются заменить уже устаревшее советское оборудование.

Омская инжиниринговая компания «Поликон» разработала станок для сборки авиашин российского пассажирского самолета Ту-214. Он может производить не менее 4 шин в час. Как сообщает ТАСС , станок не имеет аналогов и заменит устаревшее оборудование советских времен.

В декабре 2023 года глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал о планах выпустить более 500 самолетов до 2030 года. Из них 115 — именно Ту-214.

При использовании специальных сменных узлов на станке можно будет собирать и другие авиационные шины для гражданской авиации диаметром 19-22 дюйма.

Ранее компания выпустила импортозамещающие станки для сборки авиашин для российских самолетов МС-21 и SuperJet New.