Омск-Информ
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·Авто

Водители боятся, что когда из города поедут дачники, заторы станут сильнее.
Омич пожаловался на пробку на Сыропятском тракте. По словам мужчины, не произошло никаких аварий, а причиной затора стали ямы от улицы 10 лет Октября до объездной дороги. Причем омич беспокоится, что с началом дачного сезона проблема усугубится.
– По погодными условиям аварийно-восстановительные работы в полном объеме пока невозможны. Дорожные службы в ночное время начинают проводить ремонт с применением горячего асфальта. В ближайшее время аварийно-восстановительные работы на этом участке дороги будут проведены на наиболее проблемных отрезках, – сообщили в мэрии.
На прошлой неделе на этом участке уже проводили локальный ремонт. Позже его продолжат.
·Авто

Водители боятся, что когда из города поедут дачники, заторы станут сильнее.
Омич пожаловался на пробку на Сыропятском тракте. По словам мужчины, не произошло никаких аварий, а причиной затора стали ямы от улицы 10 лет Октября до объездной дороги. Причем омич беспокоится, что с началом дачного сезона проблема усугубится.
– По погодными условиям аварийно-восстановительные работы в полном объеме пока невозможны. Дорожные службы в ночное время начинают проводить ремонт с применением горячего асфальта. В ближайшее время аварийно-восстановительные работы на этом участке дороги будут проведены на наиболее проблемных отрезках, – сообщили в мэрии.
На прошлой неделе на этом участке уже проводили локальный ремонт. Позже его продолжат.