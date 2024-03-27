Омск-Информ
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·Общество

Сейчас следователи выясняют, кто должен был отвечать за его обслуживание.
Колодец на проспекте Королева, куда 24 марта провалилась девочка, закрыли. Как рассказали и показали следователи, сверху на него положили деревянную конструкцию.
– Следователи выясняют, кто обязан его обслуживать, принимаются меры к установлению металлического люка, – сообщили в следственном комитете.
Напомним, 10-летняя девочка, упавшая в канализационный колодец, получила травмы, но после осмотра медики отпустили ее домой. Проводится проверка.
·Общество

Сейчас следователи выясняют, кто должен был отвечать за его обслуживание.
Колодец на проспекте Королева, куда 24 марта провалилась девочка, закрыли. Как рассказали и показали следователи, сверху на него положили деревянную конструкцию.
– Следователи выясняют, кто обязан его обслуживать, принимаются меры к установлению металлического люка, – сообщили в следственном комитете.
Напомним, 10-летняя девочка, упавшая в канализационный колодец, получила травмы, но после осмотра медики отпустили ее домой. Проводится проверка.