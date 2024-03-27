Омск-Информ
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·Происшествия

Большая часть возгораний, закончившихся трагедиями, произошла в частных домах.
С 2014 по 2023 год в Омской области произошло 66 пожаров, в которых погибли 98 детей. Большая часть возгораний (82 %) произошла в частных домах.
– Если брать количество детской гибели в разрезе десятилетия, то это страшная цифра. В этом году не допущено трагедий, связанных с несовершеннолетними. Мы постоянно усиливаем профилактическую работу, общаемся с родителями, приходим в школы, где проводим для детей уроки безопасности, – рассказал замначальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Омской области Дмитрий Скворцов.
Зачастую причиной всех пожаров становились нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования (28 пожаров). Еще в 17 случаях возгорания происходили из-за неосторожного обращения с огнем, а в 10 – из-за детской шалости.
·Происшествия

Большая часть возгораний, закончившихся трагедиями, произошла в частных домах.
С 2014 по 2023 год в Омской области произошло 66 пожаров, в которых погибли 98 детей. Большая часть возгораний (82 %) произошла в частных домах.
– Если брать количество детской гибели в разрезе десятилетия, то это страшная цифра. В этом году не допущено трагедий, связанных с несовершеннолетними. Мы постоянно усиливаем профилактическую работу, общаемся с родителями, приходим в школы, где проводим для детей уроки безопасности, – рассказал замначальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Омской области Дмитрий Скворцов.
Зачастую причиной всех пожаров становились нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования (28 пожаров). Еще в 17 случаях возгорания происходили из-за неосторожного обращения с огнем, а в 10 – из-за детской шалости.