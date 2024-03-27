Во второй раз от наказания его не спасло ни раскаяние, ни наличие маленького ребенка.
Колосовский суд вынес приговор 33-летнему угонщику. Мужчину отправили в колонию строгого режима на 1 год 8 месяцев.
Преступление произошло в ноябре 2023 года. Мужчина был пьян и взял чужую машину, стоящую в соседнем дворе, чтобы покататься. Доступ к ключам от автомобиля у сельчанина был. Мужчина съездил в соседнее село, но на обратном пути не справился с управлением, и машина опрокинулась.
В судебном заседании угонщик полностью признал свою вину, но от дачи показаний отказался. При выборе наказания суд учел наличие у него малолетнего ребенка, беременность супруги, признание вины, раскаяние и состояние его здоровья. Однако было и отягчающее обстоятельство – сельчанин угоняет машину не в первый раз.
Подсудимого взяли под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу.