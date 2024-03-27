Во второй раз от наказания его не спасло ни раскаяние, ни наличие маленького ребенка.

Во второй раз от наказания его не спасло ни раскаяние, ни наличие маленького ребенка.

Колосовский суд вынес приговор 33-летнему угонщику. Мужчину отправили в колонию строгого режима на 1 год 8 месяцев.

Преступление произошло в ноябре 2023 года. Мужчина был пьян и взял чужую машину, стоящую в соседнем дворе, чтобы покататься. Доступ к ключам от автомобиля у сельчанина был. Мужчина съездил в соседнее село, но на обратном пути не справился с управлением, и машина опрокинулась.

В судебном заседании угонщик полностью признал свою вину, но от дачи показаний отказался. При выборе наказания суд учел наличие у него малолетнего ребенка, беременность супруги, признание вины, раскаяние и состояние его здоровья. Однако было и отягчающее обстоятельство – сельчанин угоняет машину не в первый раз.

Подсудимого взяли под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу.