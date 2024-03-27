За год интересоваться арендой офисов в городе стали реже на 18 %.

За год интересоваться арендой офисов в городе стали реже на 18 %.

За год спрос на продажу офисных помещений в Омске вырос на 35 %, при этом интересоваться арендой офисов в городе стали реже на 18 %. Выросло в Омске и количество предложений о продаже такой недвижимости.

– Бизнес делает ставку на мобильность и адаптивность, стремится заработать здесь и сейчас, поэтому вкладывает деньги в оборот, а не в приобретение основных фондов. Такой выбор происходит даже несмотря на рост арендных ставок, – рассказала руководитель отдела продаж «коммерческая недвижимость» «Авито» Виктория Сафронова.

В целом по стране стоимость квадратного метра офисного помещения поднялась в цене на 43 %. Дешевле всего приобрести офис в Саратове, Ярославле и Туле.