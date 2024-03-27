Наркотики он планировал реализовать на территории Омска.

Наркотики он планировал реализовать на территории Омска.

В поселке Красный Яр Любинского района сотрудники полиции остановили «Хонду-Цивик», которой управлял 43-летний омич. При обыске в карманах мужчины и в багажнике машины нашли свертки с порошком, который оказался героином. Общая масса запрещенных веществ составила 997 граммов.

Оказалось, что омич работал перевозчиком в незаконном магазине по торговле наркотиками. За веществом он ездил в Екатеринбург, а распространять его должен был уже в Омске.

На мужчину заведено два уголовных дела за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. На время следствия омич будет находиться в СИЗО.